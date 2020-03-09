Kalkınma Yatırım Bankası’ndan sukuk ihracı - Ekonomist

Kalkınma Yatırım Bankası’ndan sukuk ihracı
Kalkınma Yatırım Bankası, sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracı danışmanlık işlemini Tarım Kredi Holding ile birlikte tamamladı.
Kalkınma Yatırım Bankası, söz konusu sukuk ihracı ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden TARKİM Bitki Koruma şirketine 42 milyon TL’lik uzun vadeli kaynak sağlanmasında danışmanlık hizmeti verdi.
ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası olarak yapılan ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin satış aracılığı ile gerçekleştirilen sukuk ihracı, bitki koruma sektöründe ilk, tarımda ise üçüncü sukuk ihracı olma özelliği taşıyor.
Ayrıca söz konusu sukuk, itfa yapısı ile sukuk ihraçlarında ilk olma niteliğini taşıyor.
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