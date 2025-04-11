Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14 Nisan 2025. Şirket KAP'a şu bilgilendirmede bulundu:

Şirketimizin 16.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın 1.076.625.000 TL tutarında (%100 oranında) nakden artırılması ve 2.153.250.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup 10.04.2025 tarihli ve 2025/19 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %100'ü oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 14.04.2025 ile 28.04.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması durumunda, Sn. İsmail KATMERCİ tarafından verilen satın alma taahhütnamesi çerçevesinde, bu paylar Birincil Piyasa'da gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, satış süresinin bitimini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Sn. İsmail KATMERCİ tarafından satın alınacaktır.