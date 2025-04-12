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Silivri'de konut imarlı arsalar satılacak

Silivri'de konut imarlı arsalar satışa çıkarıldı. İşte başvuru detayları:

11 Nisan 2025 | 23:29
Son Güncellenme: 12 Nisan 2025 | 00:03
Silivri'de konut imarlı arsalar satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler yer alıyor: Silivri Belediye Başkanlığı; Alipaşa, Büyük Çavuşlu, Cumhuriyet, Çanta-Balaban, Çanta-Sancaktepe, Gümüşyaka, Kavaklı-İstiklal ve Selimpaşa Mahallelerinde bulunan kendisine ait konut imarlı arsaları kapalı teklif usulü ile satışa çıkaraktır.

22.04.2025 tarihi saat 9:30 da Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda başlayacak olan ihale için dış zarflar 21.04.2025 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın detayları ve arsa bilgileri için tıklayın
 

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Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
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