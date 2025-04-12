Silivri'de konut imarlı arsalar satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler yer alıyor: Silivri Belediye Başkanlığı; Alipaşa, Büyük Çavuşlu, Cumhuriyet, Çanta-Balaban, Çanta-Sancaktepe, Gümüşyaka, Kavaklı-İstiklal ve Selimpaşa Mahallelerinde bulunan kendisine ait konut imarlı arsaları kapalı teklif usulü ile satışa çıkaraktır.

22.04.2025 tarihi saat 9:30 da Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda başlayacak olan ihale için dış zarflar 21.04.2025 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın detayları ve arsa bilgileri için tıklayın

