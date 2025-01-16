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Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) bugün KAP'a kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin uzatılmasına ve tavan artırımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

16 Ocak 2025 | 20:57
Son Güncellenme: 16 Ocak 2025 | 20:58
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı

Koç Holding A.Ş.'den bugün (16 Ocak) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuz tarafından, 2025 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması ve son olarak 2013 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının, aradan geçen süredeki enflasyon etkisi ile gerek tutar olarak düşük kalması, gerekse sermayeye ilave edilebilecek fonlardaki artış dikkate alınarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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SPK'dan yeni bülten: 3 yeni halka arz geliyor
Borsada bugün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Koç Holding’den (KCHOL) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsa şirketinden konkordato davası hakkında açıklama
Goldman Sachs, Türk bankaları için hedef fiyat tahminlerini güncelledi
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Trabzonspor (TSPOR) ayrılığı KAP'a bildirdi
Küresel borsalarda algoritmik işlemler yaygınlaşıyor
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
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