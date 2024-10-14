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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu

Koç Holding A.Ş. bugün KAP'a 2024 3. çeyrek finansal takvime ilişkin bildirimde bulundu.

14 Ekim 2024 | 19:44
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 19:50
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu

Koç Holding'ten bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek finansal raporlarının 7 Kasım'da açıklanması planlanıyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 7 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal raporların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

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BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
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GERİ
İLERİ
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