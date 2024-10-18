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Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. bugün KAP'a 2024 3. çeyrek finansal takvime ilişkin açıklama yaptı.

18 Ekim 2024 | 11:13
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 11:22
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu

Tofaş'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 01.01.2024 – 30.09.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 04 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

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