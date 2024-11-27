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Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

27 Kasım 2024 | 15:12
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %191,2237 oranında artırılarak 657.570.000 TL'den 1.915.000.000 TL'ye yükseltilmesi şeklinde onaylandığını ve SPK'nın 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteninde yayınlandığını bildirmiştik. SPK onaylı İhraç Belgesi ve SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024'tür.

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YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
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