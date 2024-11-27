Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %191,2237 oranında artırılarak 657.570.000 TL'den 1.915.000.000 TL'ye yükseltilmesi şeklinde onaylandığını ve SPK'nın 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülteninde yayınlandığını bildirmiştik. SPK onaylı İhraç Belgesi ve SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 28.11.2024'tür.