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Altında yeni senaryo: Bankacılık devi kısa vadeli hedefini düşürdü

Citigroup, altın için kısa vadeli fiyat beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, 3 aylık ons altın hedefini 4.300 dolardan 4.000 dolara indirirken, 6-12 aylık döneme ilişkin 5.000 dolarlık hedefini ise korudu.

Ekonomist
Ekonomist
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Altında yeni senaryo: Bankacılık devi kısa vadeli hedefini düşürdü

Küresel yatırım bankası Citigroup, altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Banka, kısa vadede altın fiyatlarında momentumun zayıfladığına işaret ederek 3 aylık ons altın hedefini düşürdü. Buna karşın orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmeyen Citigroup, 6-12 aylık hedefini 5.000 dolar seviyesinde tuttu.

3 aylık altın hedefi aşağı çekildi

Citigroup, altın için daha önce ons başına 4.300 dolar olarak açıkladığı 3 aylık fiyat hedefini 4.000 dolara indirdi. Banka, bu revizyonda kısa vadede piyasadaki momentumun negatif seyretmesinin etkili olduğunu değerlendirdi.

Kısa vadede baskı, orta vadede iyimser beklenti

Raporda, altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceği belirtilirken, orta ve uzun vadede yükseliş potansiyelinin sürdüğü ifade edildi.

Citigroup, 6-12 aylık ons altın hedefini 5.000 dolar seviyesinde koruyarak uzun vadeli beklentisinde değişikliğe gitmedi.

Hürmüz Boğazı vurgusu

Banka, jeopolitik gelişmelerin altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarının zaman içinde yeniden toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Citigroup, kısa vadeli hedefini aşağı yönlü revize etmesine rağmen orta vadede yükseliş senaryosunu korudu.

Etiketler
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