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Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu

Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 300) son şirketler arasındaydı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

26 Kasım 2024 | 19:52
Son Güncellenme: 26 Kasım 2024 | 19:55
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu

Kuyaş Yatırım A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. SPK tarafından onaylanan Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

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SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
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GERİ
İLERİ
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