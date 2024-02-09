ARA
Bist 100
9045,97
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
30,6826
0,2903%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1157
0,2005%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0783
0,0482%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1996,07
-0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz detayları belli oldu! Halka arz fiyatı ve kodu ne?

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz detayları belli oldu! Halka arz fiyatı ve kodu ne?

Limak Şirketler Grubu'nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Halka arz tarihleri ne? Hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? İşte detayları...

09 Şubat 2024 | 15:00
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz detayları belli oldu! Halka arz fiyatı ve kodu ne?

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, şirket paylarının halka arzı için 8 Şubat'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındı. İşlemin şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ FİYATI 

Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak.

HALKA ARZ ORANI 

Halka arzda 155.933.000 paylarını bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtacak olan Limak Çimento’nun halka açıklık oranı ise yüzde 31 olarak belirlendi.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KODU NE?

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da LMKDC koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMI ŞİRKETİN BÜYÜMESİNDE KULLANILACAK

Şanlıurfa'da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını artırmayı hedefliyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1996,07 -0,17%
  • ALTIN ONS 2023,33 -0,48%
  • BIST 100 9045,97 1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,356 0,035%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34576 0,00037%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,978 -0,098%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,6826 0,2903%
  • EURO/DOLAR 1,0783 0,0482%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1157 0,2005%
  • STERLIN/DOLAR 1,26352 0,13155%
Günün En Çok Okunanları
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Piyasalarda 'güçlü iniş' ve bilanço iyimserliği
GERİ
İLERİ
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL