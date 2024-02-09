Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) halka arz detayları belli oldu! Halka arz fiyatı ve kodu ne?

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, şirket paylarının halka arzı için 8 Şubat'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındı. İşlemin şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ FİYATI

Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 lira olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak.

HALKA ARZ ORANI

Halka arzda 155.933.000 paylarını bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtacak olan Limak Çimento’nun halka açıklık oranı ise yüzde 31 olarak belirlendi.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KODU NE?

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da LMKDC koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMI ŞİRKETİN BÜYÜMESİNDE KULLANILACAK

Şanlıurfa'da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını artırmayı hedefliyor.