Matriks, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirketin halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirildi.

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK’ya başvuruda bulundu.

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yetkilendirdi.