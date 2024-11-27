Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu

MatrikS Finansal Teknoloji A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 28 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 09.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 143.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde tamamı iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak üzere 60.300.000 TL artırılarak, 40.200.000 TL'den 100.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%150) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ilişkin 09.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2024 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 28.11.2024 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.