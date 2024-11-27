ARA
DOLAR
34,66
0,04%
DOLAR
EURO
36,50
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
2951,94
0,70%
GRAM ALTIN
BIST 100
9650,88
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu

Matriks Finansal Teknoloji A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artımı onayı alan son şirketler arasındaydı. Bedelsiz tarihi bugün belli oldu.

27 Kasım 2024 | 14:54
Son Güncellenme: 27 Kasım 2024 | 14:54
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu

MatrikS Finansal Teknoloji A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 28 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 09.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 143.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde tamamı iç kaynaklardan (Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları) karşılanmak üzere 60.300.000 TL artırılarak, 40.200.000 TL'den 100.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%150) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ilişkin 09.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2024 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 28.11.2024 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2951,94 0,7%
  • ALTIN ONS 2649,21 0,66%
  • BIST 100 9650,88 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,522 -1,012%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40616 -0,03626%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 113,25 7,3945%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6576 0,0363%
  • EURO/DOLAR 1,0532 0,4842%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5002 0,3255%
  • STERLIN/DOLAR 1,26299 0,57255%
Borsa Haberleri
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL