Talep toplama işlemi 23-24-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanan Meditera’nın halka arzına, toplam halka arz büyüklüğünün 10,36 katı talep geldi.

Tıbbi malzeme sektörün önde gelen şirketleri arasında yer alan Meditera’nın tamamı sermaye artırımı yoluyla halka arz tamamlandı.

196 milyon TL tutarındaki Meditera halka arzına; yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 8,79 kat, çalışanlardan olan yatırımcı kategorisinde 1,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 15,78 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 4,32 kat talep geldi. Toplamda ise 10,36 kat talep toplandı.

Meditera’nın 7 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 22.865 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 589 adet çalışanlardan olan yatırımcıya, 130 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 6 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 23.590 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Meditera payları 28 TL fiyatla halka arz edildi.

Halka arz geliriyle yurt dışı yatırımları ve Ar-Ge’ye yatırım yapacak

Halka arzla birlikte şirket, yurt dışında yatırım yapmayı, Ar-Ge yatırımlarını artırarak yeni patentli ürünler geliştirmeyi ve dünyada pazar payını artırmayı hedefliyor.

Halka arza gösterilen yoğun ilgi ve süreçle ilgili açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, “Meditera’ya gösterilen bu ilgi bizleri gururlandırıyor. Tıbbi malzeme alanında üretim yapan bir şirket olarak 40 yıla yakın süredir sektördeyiz. Bir Türk şirketi olarak dünya çapında bir marka olma hedefimizi artık daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Yatırımcılarımızın bize olan güveniyle birlikte çalışmalarımızı hızlandırarak, hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yeni pazarlarda yer alırken, mevcut ve geliştirilecek patentli ürünlerimizle dünyada adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İhracatta hedef büyüttü

Şirket, İzmir Tire’de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika’da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. 2020’de satışlarının yüzde 60’a yakını ihracat kaynaklı olan Meditera, 2021 yılında da ağırlıklı ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor. 2020’de 203 milyon TL yurtdışı satış gerçekleştiren şirket, ihracatının yüzde 69’unu Avrupa, yüzde 21’ini Asya, yüzde 6’sını Kuzey Amerika ve yüzde 3’ünü ise Avustralya kıtasına yapıyor.