Altın yeniden zirve yolunda: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar hareketlendi

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşma haberleri sonrası altın fiyatlarında güçlü yükseliş yaşandı. Ons altın yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak son bir haftanın en yüksek seviyelerine çıkarken, Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 592 liranın üzerine yükseldi. Piyasalarda şimdi gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

ABD-İran anlaşması sonrası piyasalar hareketlendi

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik anlaşma sağlandığına ilişkin gelişmeler, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Haber akışının ardından altın fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükselerek son günlerin en güçlü performansını sergiledi.

Ons altında yüzde 3'ü aşan yükseliş

Uluslararası piyasalarda spot altın gün içerisinde 4.369,38 dolar seviyesini gördü. Daha sonra işlemlerini yaklaşık yüzde 3,14 primle 4.351,68 dolar seviyesinde sürdürdü.

Böylece ons altın, bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.

Gram altın ve Cumhuriyet altını da yükseldi

Küresel yükseliş yurt içi piyasaya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın günü yüzde 3,51 değer kazanarak 6.592,25 liradan tamamlarken, Cumhuriyet altını yüzde 3,59 yükselişle 44.321 liraya çıktı. Serbest piyasada ise gram altın 6.625,96 lira seviyesinden işlem gördü.

Anlaşma piyasalarda dengeleri değiştirdi

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören çerçeve anlaşması, enerji piyasalarında risk algısını değiştirdi.

Mutabakatın İsviçre'de resmen imzalanmasının planlanması, petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden olurken yatırımcıların faiz beklentilerini de yeniden şekillendirdi.

Gözler şimdi Fed toplantısında

Piyasaların bir sonraki önemli gündemi ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısı olacak. Yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mesajları yakından takip ediyor. Özellikle faiz patikasına ilişkin verilecek sinyallerin altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olması bekleniyor.

Gümüşte de güçlü yükseliş

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş de yüzde 3,75 değer kazanarak ons başına 70,63 dolar seviyesine yükseldi. Uzmanlar, Fed'den gelecek açıklamaların hem altın hem de gümüş piyasalarında oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.