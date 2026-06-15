ABD ve İran mutabakat zaptını imzaladı

Üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için mutabakata varıldı.

Üst düzey ABD'li bir yetkili, İran'la mutabakat zaptının ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını açıkladı.

Üst düzey ABD'li bir yetkili, düzenlediği telekonferansta ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detayları basın mensuplarıyla paylaştı.

Yetkili, İran'la mutabakat zaptına ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance'in, İran tarafında ise Meclis Başkanı Kalibaf'ın imza attığını söyledi.

ABD'li yetkili, "Bu mutabakat, müzakerelerimizin ve ilişkilerimizin gelecekte nasıl işleyeceğine dair bir çerçeve sunuyor. İranlılar nükleer programları, nükleer silah üretmediklerinin doğrulanması ve bölgedeki radikalizm ile terörizme finansman sağlamamaları konularında bizimle ne kadar işbirliği yapmaya istekli olurlarsa, dünya ekonomisine o kadar sıcak karşılanacaklar." dedi.

Mutabakatın detayları 1-2 gün içinde açıklanacak

ABD ile İran arasındaki mutabakatın detaylarının 24 ila 48 saat içinde kamuoyuna açıklanacağını kaydeden yetkili, bu detaylarla birlikte herkesin mutabakatı daha iyi kavrayacağını söyledi.

ABD'li yetkili, bu mutabakatın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın derhal gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının da hızlıca kaldırılacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğine dönmesinin birkaç hafta içinde hemen mümkün olmayacağını vurgulayan yetkili, bununla birlikte trafiğin her geçen gün artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İran: İsviçre'de (ABD/İran) müzakere ekip başkanları görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesiyle ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde, cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabına göre Erakçi, İran Meclisi Ekonomik Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran-ABD mutabakatına ilişkin, “Muhtemelen cuma günü İsviçre'de müzakere ekiplerinin başkanları arasında bir görüşme gerçekleşecek.” diyen Erakçi, müzakerelerin ilk turunun bu görüşmenin ve mutabakata ilişkin resmi imzaların atılmasından sonra başlanacağını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.