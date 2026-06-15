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'25 yeni il kurulacağı' iddia edilmişti: DMM tartışmalara son noktayı koydu

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'de 25 yeni il kurulacağı" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM, yeni illerin kurulmasına yönelik planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmadığını belirterek vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini bildirdi.

Ekonomist
Ekonomist
'25 yeni il kurulacağı' iddia edilmişti: DMM tartışmalara son noktayı koydu

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "25 yeni il kurulacak" iddialarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurarak yeni illerin kurulmasına ilişkin herhangi bir planlama veya çalışma bulunmadığını açıkladı.

"İddialar manipülasyon oluşturma amacı taşıyor"

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

Etiketler
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