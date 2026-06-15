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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katkımızla varılan mutabakattan memnuniyet duyuyoruz

Kabine toplantısının ardından ABD-İran mutabakatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katkımızla varılan mutabakattan memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin "Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ABD-İran mutabakatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü müreffeh, muteber, muzaffer Türkiye'nin olduğu bu yolda dinlenmeden yürüyoruz. Elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu yolculuklar da tabii ki engellerle, zorluklarla muhatap oluyoruz.

Kimi zaman içeriden kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya yönelik operasyonlara maruz kalıyoruz. Bunlara aldırmadan ülkemize ve milletimize azimle hizmet mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye'nin en büyük avantajına dönüşmüştür. Ülkemizin yumuşak karnı olan yönetimde istikrar sorununu çözen sistem sayesinde devletimizin kurumları uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor.

“Türkiye zor krizleri bile son derece başarılı yönetti”

İşte en son İran'ı ve körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta dün gece çok önemli adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık.

“Barışın sesini yükseltenlerden olduk”

Savaşa benzin dökenlerden değil; barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte güçlü destek verdik. Bölgemizi daha fazla bölmeyi amaçlayan sinsi oyunlara kalmadık. Gün oldu Yunus'un, gün oldu Yavuz'un diliyle konuştuk. Her defasında Türkiye'nin hak ve hukukunu kararlı şekilde savunduk. Tüm dünyayı uçurumun eşiğine getiren bu krizde Allah'a hamdolsun tek vatandaşımızın burnu kanamadı.

"Anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz"

Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Aylar sonra bölgemize, tüm dünyaya rahat nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimiz, Katarlı ve Suudi kardeşlerimize tebriklerimi iletiyorum.

“Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır”

Zarar gören füzelerin hedefi olan kardeş ülkelerimize geçmiş olsun diyorum. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar barış ikliminden rahatsız olacaktır. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz.

İmzaların atılacağı güne kadar süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü eylem ve söylemden uzak durulması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır. Mutabakatın hayırlı olmasını diliyorum.”

Etiketler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD İran Haberleri mutabakat
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