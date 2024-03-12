MLP Sağlık'tan yeni hisse geri alımı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 12.03.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 172,90 TL – 175,00 TL (ağırlıklı ortalama 174,55 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır." denildi.

Bu işlemlerle birlikte, 12.03.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinin 19.545.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %9,3950'ye ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, geri alım işleminin sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.



