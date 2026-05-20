Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarı olma özelliği taşıyan Şarkışla Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi hareketlendi.
Sivas’ın yanı sıra Kayseri, Yozgat ve diğer çevre illerden pazara giden üreticiler, yetiştirdiği hayvanları alıcıya sunmaya başladı.
Sabahın erken saatlerinde pazarda buluşan üretici ve alıcılar, kurbanlıklar konusunda sıkı pazarlığa tutuştu.
Yozgat’ta yaşayan Şemsettin Ünlü, "Yozgat’tan Şarkışla Hayvan Pazarı’na kurbanlık almaya geldik. Fiyatlar bu sene gerçekten çok uygun" dedi.
Şarkışla’da üreticilik yapan Nurettin Taş ise, "Bu tosunumuz şu anda pazarımızın en ağır hayvanlarından bir tanesi. 1 ton civarındaki tosunumuza 400 bin TL istiyoruz" şeklinde konuştu.