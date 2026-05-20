Türkiye’nin en büyüğünde bayram mesaisi: Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı! 1 tonluk Tosun 400 bin TL'ye alıcı bekliyor

Sivas’ta yer alan ve Türkiye’nin en büyük hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu arttı. Besici ve alıcıların buluştuğu pazarda sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

İhlas Haber Ajansı
Son Güncellenme:
Türkiye’nin en büyüğünde bayram mesaisi: Kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı! 1 tonluk Tosun 400 bin TL'ye alıcı bekliyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarı olma özelliği taşıyan Şarkışla Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesi hareketlendi.

Sivas’ın yanı sıra Kayseri, Yozgat ve diğer çevre illerden pazara giden üreticiler, yetiştirdiği hayvanları alıcıya sunmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde pazarda buluşan üretici ve alıcılar, kurbanlıklar konusunda sıkı pazarlığa tutuştu.

Renkli görüntülere sahne olan pazarlıklar, vatandaşların da ilgisini çekti.

Yozgat’ta yaşayan Şemsettin Ünlü, "Yozgat’tan Şarkışla Hayvan Pazarı’na kurbanlık almaya geldik. Fiyatlar bu sene gerçekten çok uygun" dedi.

Şarkışla’da üreticilik yapan Nurettin Taş ise, "Bu tosunumuz şu anda pazarımızın en ağır hayvanlarından bir tanesi. 1 ton civarındaki tosunumuza 400 bin TL istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından Şarkışla'da bayram öncesi yoğunluk arttı.
