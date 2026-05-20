İstanbul’da sağanak alarmı: AKOM tarih verdi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışlı hava nedeniyle İstanbulluları uyardı. AKOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini, aralıklarla ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceğini bildirdi.
İstanbul'da hafta boyunca hava nasıl olacak?
Megakent İstanbul'da bugün sıcaklıkların 14-17 derece civarlarında seyretmesi bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağışlı havanın hakim olacağı da tahmin ediliyor.
21 Mayıs 2026 Perşembe
Hava sıcaklığı 14-19 °C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
22 Mayıs 2026 Cuma
Hava sıcaklığı: 14-21 °C
Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu
23 Mayıs 2026 Cumartesi
Hava sıcaklığı: 14-23 °C
Gök gürültülü sağanak yağmurlu
24 Mayıs 2026 Pazar
Hava sıcaklığı: 13-22 °C
Gök gürültülü sağanak yağmurlu