ARA
DOLAR
45,59
0,04%
DOLAR
EURO
52,94
0,00%
EURO
ALTIN
6525,19
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Akarsu yataklarında altın umudu: Kırıntı madenciliğiyle ek kazanç peşindeler

Akarsu yataklarında altın umudu: Kırıntı madenciliğiyle ek kazanç peşindeler

Akarsu yataklarında kırıntı madenciliği yapan vatandaşlar, altın bulmak için zorlu bir mesai yürütüyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Akarsu yataklarında altın umudu: Kırıntı madenciliğiyle ek kazanç peşindeler

Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak’tan bir araya gelen kırıntı madenciliği meraklıları, dere yataklarında klasik eleme yöntemleriyle altın ararken, bazıları bu uğraşı hobi olarak sürdürürken bazıları ise ek gelir elde etmeye çalışıyor.

1 Kimi küçük bir kazançla yetiniyor, kimi eli boş dönüyor

Kimi küçük bir kazançla yetiniyor, kimi eli boş dönüyor

Basit ekipmanlarla altın arayanlar, kimi zaman günler süren emeğin ardından küçük kazançla yetinirken, kimi zaman da evlerine elleri boş dönüyor.

2 En yaygın altın arama yöntemleri pan ve savak sistemi

En yaygın altın arama yöntemleri pan ve savak sistemi

Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın yöntemler arasında pan (tava) ve savak sistemi yer alıyor.

3 Altın dibe çöküyor

Altın dibe çöküyor

Pan yönteminde yataktaki kum tavaya alınarak suyla birlikte eleniyor, hafif malzemeler uzaklaşırken altın dibe çöküyor.

4 Kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor

Kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor

Savak yönteminde ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor, bazı durumlarda küçük su motoruyla çalışan düzeneklerle kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor.

5 Bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı

Bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı

"Kırıntı madenciliği" olarak adlandırılan ve resmi kurumlardan izin alınarak yapılabilen bu yöntem, bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı olarak görülüyor.

6 Bir araya gelerek altın aradılar

Bir araya gelerek altın aradılar

Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta yaşayan ve sosyal medya üzerinden haberleşen kırıntı madenciliği meraklıları, Aydın'ın Germencik ilçesindeki dere yatağında bir araya gelerek altın aradı.

7 "Ege altın avcısı" grubunu oluşturdular

"Ege altın avcısı" grubunu oluşturdular

Grupta yer alan ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Ahmet Gür, AA muhabirine, sosyal medyada "Ege Altın Avcısı" adlı grubu oluşturduklarını söyledi.

8 Altın aramaya hobi olarak başladı

Altın aramaya hobi olarak başladı

Altın aramaya hobi olarak 5 yıl önce başladığını anlatan Gür, hafta sonlarını eşiyle dere yataklarında geçirdiklerini ifade etti.

9 "Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz"

"Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz"

Gür, altın bulamadıkları zamanlarda doğada vakit geçirmenin iyi geldiğini belirterek, "Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram bulduğumuz da oluyor." dedi.

10 "Doğal yapıya zarar vermeden çalışmaya özen gösteriyoruz"

"Doğal yapıya zarar vermeden çalışmaya özen gösteriyoruz"

Doğal yapıya zarar vermeden çalışmaya özen gösterdiklerini dile getiren Gür, "Geçen yıllarda kuraklık vardı, çok olmuyordu. Bu sene dereler kendisini yeniledi. Altın bitse bile su geldikçe altın geliyor." diye konuştu.

11 Sarraflara satıyorlar

Sarraflara satıyorlar

Gür, buldukları altınların 19-23 ayar olduğunu anlatarak, topladıkları altınları eritip ayar tespiti yaptırdıktan sonra sarraflara sattıklarını ifade etti.

12 Yaklaşık 2 yıldır altın arıyor

Yaklaşık 2 yıldır altın arıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Birol Kayalıoğlu da yaklaşık 2 yıldır altın aradığını söyledi.

13 "Altını gördükten sonra bu hobi olmaktan çıkıyor"

"Altını gördükten sonra bu hobi olmaktan çıkıyor"

Kayalıoğlu, "Altın aramaya hobi olarak başlıyorsun ama altını gördükten sonra bu hobi olmaktan çıkıyor." ifadelerini kullandı.

14 "Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum"

"Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum"

Kayalıoğlu ayrıca, "Kahvede vakit geçireceğime, çoluğumu çocuğumu alıp dereye gelir vakit geçiririm. Bugün sabahtan bu yana yaklaşık yarım gram altın buldum. Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum. Yeri geliyor günlük 0,30-0,50 gram, yeri geliyor 1-1,5 gram altın buluyoruz. İnşaatta çalışır gibi kürekle, kazmayla çalışıyoruz. Kolay olmuyor ama yorgunluk elime 1 gram altın aldığımda geçiyor." dedi.

15 "Kırıntı madenciliği uzun yıllardır bilinen bir yöntem"

"Kırıntı madenciliği uzun yıllardır bilinen bir yöntem"

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı, kırıntı madenciliğinin uzun yıllardır bilinen bir yöntem olduğunu söyledi.

16 "Bu alanlar birincil yatak değil"

"Bu alanlar birincil yatak değil"

Dere yataklarında yoğunlaşan altının klasik eleme yöntemleriyle derelerdeki birikintiden ayrıştırılmasına dayanan üretim tekniğinin yüzyıllardır uygulandığını belirten Deliormanlı, bu alanların birincil yatak olmadığını söyledi.

17 "Varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil"

"Varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil"

Deliormanlı, "Ana yataklardan taşınmış olan altınlar, özellikle derelerin akışkan ortamını yitirdiği bölgelerde, çökelmesi sonucu birikir. Türkiye'de bazı bölgelerde meraklı kişiler ya da hobi amaçlı bu tür üretimler yapılabiliyor. Büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik, varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil." diye konuştu.

18 "Toplanan altınlar 18-23 ayar arasında olabilir"

"Toplanan altınlar 18-23 ayar arasında olabilir"

Kırıntı madenciliğinden toplanan altının 18-23 ayar arasında olabileceğini belirten Deliormanlı, bu altının ayar tespitinden sonra hurda altın olarak satılabileceğini sözlerine ekledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL