Sodaş Sodyum Sanayi’nin 6 milyon TL olan sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılamak üzere 15 milyon TL’ye çıkarmak için SPK’ya yaptığı başvuru, SPK tarafından onaylandı. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına en çok kazandıran hisselerden oldu.

Koronavirüs salgınına bağlı olarak ilaç ve sağlık ürünlerine yönelik artan talep, bu sektörlerde hizmet veren şirket hisselerine de olumlu yansıyor.

Deva Holding, RTA Laboratuvarları ve Selçuk Ecza Deposu, geçen hafta yüksek getiri elde eden ilgili sektör hisseleri arasında yer aldı.

Alkim Kimya 2020 ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 30 artışla 34 milyon TL net kâr açıkladı. Net kârda yıllık bazlı artışın ana nedeninin operasyonel kâr ve kur farkı gelirlerindeki artış olduğu bilgisi verildi. Konsolide FVAÖK ise yüzde 9 artışla 41 milyon TL oldu. İyi gelen kâr sonucunda, hisse geçen hafta kazandırdı.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Seyitler Kimya’nın pazar değişikliği nedeniyle girişim yatırımları kapsamında bulunan ve işlem gören tipteki 1,5 milyon adet payının girişim sermayesi yatırım portföyünden çıkarılmasına karar verdi. Hisse, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasındaydı.

Pınar Su’da geçen hafta yabancı satışları görüldü. 5 Mayıs’ta yüzde 6,18 olan hissedeki yabancı payı, 12 Mayıs’ta yüzde 1,03’e kadar geriledi. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

Önceki hafta yükselen hisseler arasında yer alan Ulusoy Un ve Banvit, geçen hafta ise fiyatı en çok gerileyen hisseler arasına girdi

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