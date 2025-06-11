CNBC’nin haberine göre, French Gates, bir LinkedIn News röportajında, "Warren Buffett bir keresinde bize şöyle demişti... 'Üzerinde çalıştığın şeyin tam hedefini bul ve diğer şeylerin kaybolup gitmesine izin ver. Yeteneklerini o hedefte tutar ve o konular üzerinde çalışmaya devam edersen kendini daha iyi hissedersin ve diğer şeyleri bırakmaktan daha az vicdan azabı duyarsın' dedi. Ve bence bu çok doğru" diye konuştu.

French Gates, bugün Buffett'ın sözlerini işte sınırlar koymak için temel bir kural olarak gördüğünü söyledi. Gates, “Sınırlar olmadan, ek iş alma talepleri ve diğer dikkat dağıtıcı görevlerle bombardımana tutulma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu durum, diğer işlerinizi yapmanızı engeller ve genellikle strese veya tükenmişliğe yol açar” dedi.

‘HAYIR DEMENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM’

Zamanınızı etkili bir şekilde harcamanın, bazen geri çevirmesi zor görünen projelere veya hatta sevdiklerinizden gelen taleplere kesin bir dille "hayır" demek anlamına geldiğini söyleyen Gates, "Erkenden 'hayır' demenin önemli olduğunu öğrendim" diye konuştu.