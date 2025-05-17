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Warren Buffett'ın önerdiği belgesel

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'tan bu kez bir belgesel önerisi ar.

15 Mayıs 2025 | 14:28
Son Güncellenme: 16 Mayıs 2025 | 08:21
Warren Buffett'ın önerdiği belgesel

Warren Buffet, CBS News'e Amerikalı gazeteci ve yayıncı Katharine Graham'ın hayatını anlatan ve Amazon Prime Video'da yayınlanan 'Becoming Katharine Graham' belgeselini önerdi. Buffett, Graham'ın The Washington Post gazetesinin başına geçerek Pentagon Belgeleri ve Watergate skandalı gibi önemli olaylarda gösterdiği liderliğin, genç kadınlar için ilham verici bir örnek teşkil ettiğini söyledi.  Buffett, Graham'ın iş dünyasında kadınların karşılaştığı engelleri aşarak nasıl başarılı olduğunu belirterek, "Eğer ben genç bir kız olsaydım, bu hikayeyi duymak isterdim. Bu, benim öz imajımı değiştirirdi" dedi.

KATHARINE GRAHAM KİMDİR?

Katharine Graham (1917–2001), Amerikalı gazeteci ve yayınevi yöneticisi. Ailesinin gazetesi olan The Washington Post’u 1963–1991 yılları arasında yönetti ve bu süreçte gazetenin prestijini artırdı. Grham, Fortune 500 şirketinin ilk kadın CEO'suydu. Vietnam Savaşı'na ilişkin Pentagon Belgeleri ve Watergate Skandalı bir döneme damgasını vurmuştu. The Washington Post Company'i yönettiği yıllar boyunca gelir 1 milyar dolardan fazla arttı ve hisse senedi fiyatı fırladı. 
 

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