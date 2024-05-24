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  • Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

SPK'dan halka arz onayı alan son şirketlerden Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları bugün belli oldu. Halka arzda yatırımcılara beklentilerin üzerinde pay düşmesi dikkat çekmeşti. Halka arza kaç kişinin katıldığı sorusu yanıt buldu.

24 Mayıs 2024 | 14:17
Son Güncellenme: 24 Mayıs 2024 | 14:36
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?

Global Menkul Değerler A.Ş. bugün Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre halka arzda halka arzda yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtıldı.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALK ARZ SONUÇLARI

  • KAP'a yapılan bildirimde şu detaylar paylaşıldı: Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (“OYT” ve/veya “Şirket”) paylarının halka arzı 22 – 23 Mayıs
    2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL’den 62.830.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 12.830.000 TL nominal değerli 12.830.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların 6.900.000 TL nominal değerli (Cengiz DEDE’ye ait 3.200.000 TL,
    Noyan Burçin DEDE’ye ait 1.600.000 TL, Tolga DEDE’ye ait 1.600.000 TL ve Nurgül DEDE’ye ait 500.000 TL) 6.900.000 adet B Grubu paylar olmak üzere toplam 19.730.000 TL nominal değerli 19.730.000 adet B Grubu paylar halka arz edilmiştir.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 49,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 976.635.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.
  • Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 22.978.741 pay karşılığı 1.552.458 adet emir ile toplam 1.137.447.679,5 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 22.783.798 pay karşılığı 1.537.888 adet emir ile toplam 1.127.798.001 TL talep kabul edilmiş ve 19.730.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. Kabul edilen talep halka arz büyüklüğünün 1,15 katına denk gelmektedir. 
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL nominal değerli paylar dağıtılmıştır.

DAĞITIM TABLOSU

  • Global Menkul Değerler'den KAP'a yapılan bir diğer bildirimde ise "Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır" denildi. 
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