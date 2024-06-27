Orge'den pay geri alım açıklaması (27 Temmuz)

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.'den bugün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022, 16.02.2023 ve 25.06.2024 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 27.06.2024 (bugün) tarihinde 63,15 - 63,35 TL fiyat aralığından 31.700 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 27.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 582.159 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,728'e ulaşmıştır.