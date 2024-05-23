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Özyaşar Tel (OZYSR) kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ halka arzında talep toplama bugün (23 Mayıs) başlıyor. İşte halka arzla ilgili detaylar...

23 Mayıs 2024 | 09:51
Özyaşar Tel (OZYSR) kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ halka arzı 23-24 Mayıs'ta "OZYSR.HE" kodu ile QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı pay başına 28 lira olarak belirlenen şirketin 18 milyon 200 bin lira nominal değerdeki payları sermaye artışı kapsamında, 7 milyon 800 bin lira nominal değerdeki payları ise ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Böylece, şirketin yüzde 25,19'u halka açılmış olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, 5 milyon 200 bin lira nominal değerli payların da ortak satışına konu edilmesi ve ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin lira nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin liraya ulaşması ve halka açıklık oranının da yüzde 30,23 olması hedefleniyor.

ÖZYAŞAR TEL KAÇ LOT VERİR?

Halka azda paylar 'Borsada Satış' yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ne göre paylar satışa sunulacak. Bu nedenle herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. 23-24 Mayıs10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Yatırımcılar hisse kodunu arayarak normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilecek. Peki, Özyaşar Tel kaç lot verir?

Son dönemdeki halka arzlara baktığımıza Altınay Savunma halka arzında toplam 3.628.586 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. ise 1.956.272'i yurtiçi bireysel olmak üzere toplamda 1.956.677 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Özyaşar Tel halka arzında da pay edilecek lot sayısı talebe göre değişecek. Ek satış gerçekleşirse (Toplam 31.2 milyon lot) tahmini olarak şu dağıtım yapılabilir:

2 milyon katılım olursa 15-16
2.5 milyon katılım olursa 12-13
3 milyon katılım olursa  10-11
3.7 milyon katılım olursa 9 lot pay düşebilir.

ÖZYAŞAR TEL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket katılım endeksine uygun.

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Özyaşar Tel Hisse Haberleri (ÖZYSR)
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