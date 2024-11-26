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Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 500) son şirketler arasındaydı. Bedelsiz tarihi de bugün belli oldu.

26 Kasım 2024 | 19:58
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı hakkında açıklama yaptı. Şirketin KAP bildirimine göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Yönetim Kurulunun 2 Temmuz 2024 tarihli kararı kapsamında, 34.375.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 171.875.000 TL artırılmak suretiyle 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 21 Kasım 2024 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 27 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir.

KAP bildiriminde ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Ödeme Tarihi 29.11.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.11.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
 

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Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
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GERİ
İLERİ
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