Pegasus, ilk tahvil ihracına 365 gün vade ve değişken faizli 150 milyon TL tutarla çıktı. Aracılığını ÜNLÜ & Co’nun yaptığı ihraç, 260 milyon TL ile tamamlandı.

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Pegasus Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hız kazanan koronavirüs aşılama işlemlerinin ardından, seyahat talebinin ivme kazanmasını bekliyoruz.

İhracımıza yatırımcı ilgisi de bunu destekliyor. İhracı gerçekleştirirken yatırımcı ve fonlama tabanının çeşitlendirilmesinden yararlanmak ve Türk şirketleri için önemli bir finansman seçeneği haline gelen tahvil piyasalarına girişimizi yaparak örnek teşkil etmek istedik.”

ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Ayşe Akkın ise bu ihraçla Pegasus’un tahvil piyasalarında devamlılığını sağlamayı, gelecek ihraçlar için doğru başlangıç yapmayı hedeflediklerini kaydetti.