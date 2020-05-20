Küresel piyasalar, Güney Kore ve Çin’de meydana gelen pandemide ikinci dalga riski nedeniyle sert fiyatlamalar yapabiliyor. Çünkü bu dalga haberleri ekonomilerde açılma planlarının sorgulanmasına neden oluyor.

Son dönemde TL varlıklar da bu sert fiyatlamaları yaşadı. Dolar kuru 7,26 TL ile rekor seviyelerini gördü. Borsadaki dipten dönüş eğilimi yavaşladı.

Altın fiyatları yüksek seviyelerini korumaya devam ediyor. Ancak son günlerde Türkiye tarafında olumlu gelişmeler de oldu. TL dolar karşısında değer kazanarak 7,00 TL seviyesinin altına indi. Borsa, pozitif ayrıştı.

Portföyler daha kısa vadeli gelişmelere göre şekilleniyor. Buradan yola çıkarak altı finans şirketinden önümüzdeki 1,5 ayın portföy önerilerini aldık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.