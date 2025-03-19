Rekor bedelsiz kararı: Yüzde 300.000

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu yüzde 300.000 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 13.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararında;

1- Şirketimizin 100.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300.000 oranında artış ile 299.900.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,

2- İç kaynaklardan yapılacak olan 299.900.000 TL tutarındaki sermaye artışının TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolar uyarınca sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3- Şirket sermayesinin 299.900.000 TL bedelsiz artırılması kapsamında ihraç edilecek 299.900.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında, sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi, sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve sermaye artırımı için gerekli olan ekteki esas sözleşme değişikliği tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek şekliyle tadil edilmesi amacıyla genel kurulun onayına sunulması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 19.03.2025 tarihinde esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.