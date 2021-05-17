Dünya borsalarının ABD öncülüğünde yükseldiği geçen hafta, BİST-100 dünyadan sınırlı pozitif ayrıştı. Banka endeksinin sanayiye göre daha iyi performans gösterdiği kaydedilirken borsada az sayıda sanayi şirketindeki güçlü alımların bu yükselişi tetiklediğine de dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre; dünya borsalarının seyri BİST’te yükselişin süreceğine işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1.400, direnç olarak 1.440- 1.450’lerin öne çıktığını ifade ediliyor.

Böyle bir ortamda yatırımcılara risk algısına bağlı olarak dengeli bir portföy dağılımı yapmaları öneriliyor. Hisse ve altın ağırlığının daha fazla olabileceği söyleniyor.

Ayrıca TL faizlerinin yüksek olması ve borsada oluşabilecek fırsatların değerlendirilebilmesi açısından da portföyün bir kısmının mevduat ve tahvil piyasasında değerlendirilmesi de öneriliyor.

PİYASA GÜNDEMİ

19 MAYIS ÇARŞAMBA

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25 MAYIS SALI

Türkiye’de reel sektör güven endeksi açıklanacak

28 MAYIS CUMA

Türkiye’de tüketici güveni verisi duyurulacak

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