Online İngilizce Dersi Almak mı, Kendi Kendine Çalışmak mı?

Çünkü bugün internette İngilizce öğrenmek için içerik bulmak zor değil. Birkaç uygulama indiriyorsun, YouTube'da yüzlerce kanal var, podcastler desen sınırsız. Hatta bazen online İngilizce dersi almak yerine kendi kendine çalışmanın daha mantıklı olduğunu düşünmeye başlıyorsun.

Ama iş konuşmaya geldiğinde işler biraz değişiyor. İşte bu yüzden online İngilizce dersi ile kendi kendine çalışmayı karşılaştırırken sadece "hangisi daha ucuz?" ya da "hangisi daha kolay?" diye bakmak yeterli olmuyor.

Kendi kendine çalışmanın ne gibi zorlukları var?

Birçok kişi İngilizce öğrenmeye büyük bir motivasyonla başlıyor. Birkaç hafta boyunca düzenli çalışıyor, yeni kelimeler öğreniyor ve içerikler tüketiyor. Ancak zamanla ilerlemesini değerlendirecek biri olmadığı için nerede hata yaptığını görmek zorlaşabiliyor. Özellikle konuşma pratiği konusunda bu durum daha belirgin hale geliyor.

Bir kelimeyi doğru telaffuz edip etmediğini, kurduğun cümlenin doğal olup olmadığını ya da kendini ne kadar doğru ifade ettiğini tek başına değerlendirmek her zaman kolay değil. Bu yüzden kendi kendine çalışmak bazı alanlarda etkili olsa da, özellikle İngilizce konuşma becerisini geliştirmek isteyen kişiler için tek başına yeterli olmayabiliyor.

Kendi kendine çalışmanın avantajları neler?

Kendi kendine çalışmanın en büyük avantajı esneklik. Ne zaman çalışacağına, hangi konuya odaklanacağına ve ne kadar zaman ayıracağına tamamen sen karar veriyorsun.

Bugün internet üzerinden ulaşılabilen kaynakların sayısı da oldukça fazla. Videolar, podcastler, mobil uygulamalar, bloglar ve dijital içerikler sayesinde İngilizceyle temas etmek her zamankinden daha kolay. Bu durum özellikle kelime öğrenmek, dinleme becerisini geliştirmek ya da günlük tekrar yapmak isteyen kişiler için önemli bir avantaj yaratıyor.

Bir diğer avantaj ise maliyet. Kendi kendine çalışırken birçok ücretsiz ya da düşük maliyetli kaynaktan yararlanmak mümkün. Ancak burada gözden kaçan bir nokta var. Kaynaklara ulaşmak ile düzenli bir sistem kurabilmek aynı şey değil.

Online İngilizce dersinin avantajları neler?

İyi planlanmış bir online İngilizce dersi, öğrenme sürecine yapı kazandırır. Ne çalışacağını düşünmek yerine öğrenmeye odaklanırsın. Düzenli bir programa sahip olmak, birçok kişinin en zorlandığı konu olan sürekliliği sağlamaya yardımcı olur. Ancak online İngilizce derslerinin en büyük avantajı genellikle başka bir yerde ortaya çıkar: konuşma pratiği.

Bir dili öğrenmek ile o dili kullanabilmek arasında önemli bir fark vardır. Canlı dersler, bire bir görüşmeler ve etkileşimli çalışmalar sayesinde öğrendiğin bilgileri gerçek zamanlı olarak kullanma fırsatı bulursun. Bu da konuşma refleksinin gelişmesini sağlar. Ayrıca geri bildirim almak da sürecin önemli bir parçasıdır. Kendi başına fark edemeyeceğin hataları görmek ve bunları düzeltmek, gelişimi hızlandırabilir.

Peki hangisi daha etkili?

Aslında soruyu biraz değiştirmek gerekiyor. "Hangisi daha iyi?" yerine "Hangisi ne için daha iyi?" diye düşünmek daha doğru olabilir. Kendi kendine çalışma; tekrar yapmak, yeni içerikler keşfetmek ve günlük temas kurmak konusunda oldukça güçlüdür.

Online İngilizce dersi ise konuşma pratiği yapmak, düzenli ilerlemek ve geri bildirim almak konusunda avantaj sağlar. Bu yüzden birçok kişi için en etkili yöntem, iki yaklaşımı birlikte kullanmaktır. Bir yandan derslerde öğrendiklerini uygularken, diğer yandan günlük hayatında İngilizceyle temas etmeye devam etmek süreci çok daha verimli hale getirebilir.

Kısacası, bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü herkesin öğrenme tarzı, hedefi ve günlük hayatı farklı.

Ancak konuşma becerisini geliştirmek, düzenli ilerlemek ve öğrenme sürecini daha sistemli hale getirmek isteyen kişiler için online İngilizce dersi önemli avantajlar sunabiliyor. Kendi kendine çalışma ise bu süreci destekleyen güçlü bir tamamlayıcı olarak öne çıkıyor.

Yani mesele birini seçip diğerinden vazgeçmek değil. Doğru dengeyi kurabilmek.

İngilizceyi konuşarak öğrenmek isteyenler için tasarlanan Open English, canlı dersleri, bire bir pratik imkanları ve teknoloji destekli öğrenme araçlarıyla online İngilizce dersi deneyimini günlük çalışma alışkanlıklarıyla birleştirmeyi hedefleyen platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Düzenli pratik ve doğru sistem bir araya geldiğinde, İngilizce öğrenme süreci çok daha sürdürülebilir hale gelebiliyor.

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