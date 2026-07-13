'Vampir Kelebek' ve 'Kokarca'dan sonra şimdi de 'Amerikan Kurdu' alarmı!

Köy sakinlerinden Recep Döne ise armut ağaçlarının yapraklarının kuruduğunu, bazı meyvelerin ise zararlı tarafından kemirilerek çürüdüğünü öne sürdü. Döne, bölgede yetişen karayemiş ağaçlarının da tırtıllardan etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:



"Karayemiş, yapraklarını yaz-kış dökmeyen dayanıklı bir ağaçtır. Buna rağmen yapraklarının kuruduğunu gördük. Karayemiş yaprağının tadı acıdır. Çay yaprağı da benzer şekilde acıdır. Bu nedenle zararlının çay bitkisinde de yayılmasından endişe ediyoruz."



Ağaçların çevresindeki bazı çay köklerinde de kurumalar gözlemlediklerini ifade eden Döne, zararlıların yaprakların üzerine ağ benzeri yapılar oluşturarak yumurta bıraktığını söyledi.

Döne, "Yaprak ve meyvelerdeki zararın yanı sıra bırakılan yumurtalar nedeniyle gelecek yıllarda sayılarının daha fazla artmasından endişe ediyoruz" dedi.