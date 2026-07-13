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Devlet depolarındaki araçlar satışa çıktı: Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen araçları e-ihale sistemiyle satışa sundu. Ekspertiz raporuyla listelenen araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
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Devlet depolarındaki araçlar satışa çıktı: Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

İkinci el araç almak isteyenler için yeni bir satış süreci başladı. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale sistemi üzerinden satışa sundu.

1 Satış öncesi ekspertiz yapılıyor

Satış öncesi ekspertiz yapılıyor

Satış listesine alınan araçlar önce fotoğraflanıyor ve ekspertizden geçiriliyor. Hazırlanan ekspertiz raporlarıyla birlikte araçlar e-ihale sisteminde alıcılara sunuluyor. Böylece araçların durumu ihale öncesinde görülebiliyor.

İhaleyi kazanan kişiler, satın aldıkları araçları ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden teslim alıyor.

 

2 Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

Satışa çıkarılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor. Listede yaklaşık 15 milyon liraya kadar çıkan araçlar da yer alıyor.

İhale kapsamında otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı araç türleri satışa sunuluyor.

3 Lüks araç da var, hurda araç da

Lüks araç da var, hurda araç da

Satış listesindeki araçlar farklı kondisyonlarda bulunuyor. Bazı araçlar kullanıma hazır durumda yer alırken, bazıları yüksek onarım maliyeti gerektiren hurda araçlardan oluşuyor. Bunun yanında lüks segmentte yer alan modeller de listede bulunuyor.
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