Devlet depolarındaki araçlar satışa çıktı: Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor

İkinci el araç almak isteyenler için yeni bir satış süreci başladı. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen yüzlerce aracı e-ihale sistemi üzerinden satışa sundu.
1 Satış öncesi ekspertiz yapılıyor
Satış listesine alınan araçlar önce fotoğraflanıyor ve ekspertizden geçiriliyor. Hazırlanan ekspertiz raporlarıyla birlikte araçlar e-ihale sisteminde alıcılara sunuluyor. Böylece araçların durumu ihale öncesinde görülebiliyor.
İhaleyi kazanan kişiler, satın aldıkları araçları ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden teslim alıyor.
2 Fiyatlar 60 bin liradan başlıyor
Satışa çıkarılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor. Listede yaklaşık 15 milyon liraya kadar çıkan araçlar da yer alıyor.
İhale kapsamında otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı araç türleri satışa sunuluyor.
3 Lüks araç da var, hurda araç da
Satış listesindeki araçlar farklı kondisyonlarda bulunuyor. Bazı araçlar kullanıma hazır durumda yer alırken, bazıları yüksek onarım maliyeti gerektiren hurda araçlardan oluşuyor. Bunun yanında lüks segmentte yer alan modeller de listede bulunuyor.