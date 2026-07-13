THY yurt içi indirimli bilet kampanyası 2026: THY 1.449 TL'lik bilet nasıl alınır, hangi illerde geçerli?

Türk Hava Yolları (THY), sonbahar ve kış dönemine yönelik yurt içi uçuşları kapsayan erken rezervasyon kampanyası başlattı. Temmuz 2026 itibarıyla geçerli olan kampanyada, belirli sayıdaki koltuk için bilet fiyatları vergiler dahil 1.449 TL'den başlıyor.
Peki, THY 1.449 TL'lik indirimli bilet kampanyasından nasıl yararlanılır, kampanya hangi şehir ve uçuşları kapsıyor? İşte THY yurt içi ucuz bilet kampanyasına ilişkin merak edilenler...
1 Kampanya hangi aylarda geçerli olacak?
Türk Hava Yolları (THY), 12 Temmuz 2026 Pazar günü duyurduğu yeni kampanyayla yurt içi seyahat planlayanlar için erken rezervasyon başlattı. THY, kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla bilet satışı gerçekleştiriyor.
Kampanya, EcoFly paketlerinde geçerli olacak ve toplam 150 bin koltukla sınırlı tutulacak. Uygulamadan özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında yurt içi seyahat planlayan yolcular yararlanabilecek.
2 THY KAMPANYALI BİLET SATIN ALMA EKRANI
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların bilet işlemlerini 12-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor.
Her şey dahil tek yön 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan biletler, Türk Hava Yolları'nın internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden satın alınabilecek.
3 Bilet fiyatları ne kadar?
Kampanya kapsamında EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly olmak üzere üç farklı ücret sınıfı için tek yön bilet fiyatları belirlendi. Buna göre EcoFly biletleri 1.449 TL, ExtraFly biletleri 1.749 TL, PrimeFly biletleri ise 1.849 TL'den satışa sunulacak.
Belirlenen fiyatlar, İstanbul çıkışlı veya İstanbul varışlı yurt içi direkt uçuşlarda kampanya kapsamındaki tek yön biletler için geçerli olacak.
4 THY indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?
THY'nin paylaştığı bilgilere göre kampanya, İstanbul'dan Türkiye'deki şehirlere ve yurt içindeki farklı noktalardan İstanbul'a düzenlenen seferleri kapsıyor. Uygulama yalnızca Türk Hava Yolları'nın tarifeli ve direkt yurt içi uçuşlarında geçerli.