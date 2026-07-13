THY yurt içi indirimli bilet kampanyası 2026: THY 1.449 TL'lik bilet nasıl alınır, hangi illerde geçerli?

Kampanya kapsamında EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly olmak üzere üç farklı ücret sınıfı için tek yön bilet fiyatları belirlendi. Buna göre EcoFly biletleri 1.449 TL, ExtraFly biletleri 1.749 TL, PrimeFly biletleri ise 1.849 TL'den satışa sunulacak.

Belirlenen fiyatlar, İstanbul çıkışlı veya İstanbul varışlı yurt içi direkt uçuşlarda kampanya kapsamındaki tek yön biletler için geçerli olacak.