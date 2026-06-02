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  • SASA’dan Mayıs ayında 6,2 milyar TL’lik satış geliri

SASA’dan Mayıs ayında 6,2 milyar TL’lik satış geliri

Borsa İstanbul şirketlerinden SASA Polyester, Mayıs ayına ait operasyonel sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, Kurban Bayramı nedeniyle çalışanların yıllık ücretli izinlerini kullanması sonucu üretimin bir hafta duraklamasına rağmen, mayıs ayında güçlü bir satış grafiği sergilemeyi başardı.

SASA’dan Mayıs ayında 6,2 milyar TL’lik satış geliri

SASA tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, mayıs ayında toplam 99,85 bin ton satış gerçekleştirildi. Bu satışlar sonucunda şirket, 6 milyar 189 milyon TL (yaklaşık 136,69 milyon dolar) tutarında ciro elde etti.

Geçtiğimiz yılın (2025) aynı döneminde herhangi bir tatil etkisi olmamasına rağmen 93,5 bin ton satış yapan ve 4 milyar 86 milyon TL (106 milyon dolar) gelir sağlayan şirket, bu yıl hem tonaj bazında hem de gelir bazında dikkat çeken bir büyüme kaydetti.

İlk 5 Aylık Satış Hacmi Yüzde 50’den Fazla Arttı

Yılın ilk 5 aylık kümülatif verilerine bakıldığında da SASA’nın yükseliş trendini sürdürdüğü görülüyor. Şirket, 2026’nın ilk 5 ayında toplam 573 bin ton satış hacmine ulaşarak 681,8 milyon dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında ise 374,2 bin tonluk satış karşılığında 440 milyon dolar gelir bildirilmişti. Bu sonuçlarla birlikte SASA, yılın ilk döneminde satış hacmini ve döviz bazlı gelirlerini önemli ölçüde artırmış oldu.

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