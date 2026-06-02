SASA’dan Mayıs ayında 6,2 milyar TL’lik satış geliri

SASA tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, mayıs ayında toplam 99,85 bin ton satış gerçekleştirildi. Bu satışlar sonucunda şirket, 6 milyar 189 milyon TL (yaklaşık 136,69 milyon dolar) tutarında ciro elde etti.

Geçtiğimiz yılın (2025) aynı döneminde herhangi bir tatil etkisi olmamasına rağmen 93,5 bin ton satış yapan ve 4 milyar 86 milyon TL (106 milyon dolar) gelir sağlayan şirket, bu yıl hem tonaj bazında hem de gelir bazında dikkat çeken bir büyüme kaydetti.

İlk 5 Aylık Satış Hacmi Yüzde 50’den Fazla Arttı



Yılın ilk 5 aylık kümülatif verilerine bakıldığında da SASA’nın yükseliş trendini sürdürdüğü görülüyor. Şirket, 2026’nın ilk 5 ayında toplam 573 bin ton satış hacmine ulaşarak 681,8 milyon dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında ise 374,2 bin tonluk satış karşılığında 440 milyon dolar gelir bildirilmişti. Bu sonuçlarla birlikte SASA, yılın ilk döneminde satış hacmini ve döviz bazlı gelirlerini önemli ölçüde artırmış oldu.