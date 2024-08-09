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Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bugün (9 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına SPK onayı hakkında açıklama yaptı.

09 Ağustos 2024 | 09:31
Son Güncellenme: 09 Ağustos 2024 | 09:34
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin yüzde 700 bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna SPK'dan onay geldi. Şirketin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle: Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır.

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