ARA
DOLAR
33,58
0,25%
DOLAR
EURO
36,69
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
2611,65
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10098,50
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama var

Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama var

Coca-Cola İçecek A.Ş.'den bugün (9 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama geldi.

09 Ağustos 2024 | 08:59
Son Güncellenme: 09 Ağustos 2024 | 09:34
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama var

Coca-Cola İçecek A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: 
4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi. Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

İlgili Haberler
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Koç Holding'ten ilk yarı yorumları
Koç Holding'ten ilk yarı yorumları
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
0
  • ALTIN GRAM - TL 2611,65 -0,15%
  • ALTIN ONS 2419,41 -0,32%
  • BIST 100 10098,5 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,094 -0,083%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37258 -0,05316%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,01 0,3203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5751 0,2498%
  • EURO/DOLAR 1,0927 0,0742%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6868 0,2399%
  • STERLIN/DOLAR 1,27652 0,12668%
Borsa Haberleri
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: 100 lot 1909.98 lot oluyor
Kulüplerin borsa performansı: Geçen ayın tek kazandıranı var
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
GERİ
İLERİ
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: 100 lot 1909.98 lot oluyor
Kulüplerin borsa performansı: Geçen ayın tek kazandıranı var
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL