Coca-Cola İçecek A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkarılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi. Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.