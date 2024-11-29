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Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi

SPK, son bülteninde 10 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

29 Kasım 2024 | 01:43
Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Sasa Polyester'in 535, 5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına onay verdi. Bültende şu bilgi yer alıyor:
SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket) 43.280.112.944,80 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 3.547.703.506 TL nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) tamamının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 43.815.615.360,80 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 6,625 TL dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 TL birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 1.509.433,96 adet (15.094,34 lot) Şirket payı verilmek suretiyle PDT yatırımcısı Erdemoğlu Holding AŞ’ye tahsisli olarak ihraç edilecek 535.502.416 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
 

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Sasa Polyester’in (SASA) sermaye artırımına onay geldi
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
SPK'dan yeni bülten: 9 bedelsiz, 1 bedelli (tahsisli) onayı var
SPK'dan 4 para cezası, 1 kişiye suç duyurusu
SPK’dan 77 internet sitesine erişim engeli kararı
İzdemir Enerji (IZENR) bedelsiz tarihi belli oldu
Fenerbahçe (FENER) SPK başvurusunu duyurdu
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
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