Deniz kumu elenirken bulundu! 16. yüzyıla ait sikkeler ziyaretçileri bekliyor

Sikkelerin Müze Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından bölgede inceleme yaptıklarını ifade eden Kale, "Alanda yaptığımız inceleme sonucunda kumların içerisinde halen sikkelerin bulunduğunu gördük. Bunun üzerine bölgede 34 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir makine kurarak tüm kumları eledik ve 961 adet sikke ele geçirdik. Bu sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri, Venedik sikkesi, altın ve gümüş sikkeler ile Ortaçağ dönemine ait örnekler bulunuyor" ifadelerini kullandı.