Tüm hikaye, emekli tavuk çiftçisi Mihail Mihailidis'in yalnızca bir istinat duvarı inşa etmek istemesiyle başladı. Bu amaçla Mihailidis, Avustralya’nın Kincumber bölgesindeki yerel bir taş ocağından büyük bir kum taşı aldı.

Ancak taşı ters çevirdiğinde tüm planları değişti.

Çünkü taşın üzerinde omurgası, uzuvları ve vücut hatları net bir şekilde belli olan antik bir canlının izleri vardı.

Taş, Avustralya Müzesi'ne bağışlandı

Gelişmelerin ardından Mihailidis ailesi taşı Avustralya Müzesi’ne bağışladı. Bu olaydan onlar yıl sonra ise bilim insanları, taşın üzerindeki bu gizemli canlıyı resmen tanımladı.

"Arenaerpeton supinatus" adı verilen türün, modern amfibilerin soyu tükenmiş akrabalarından biri olduğu ve "temnospondyl" olarak bilinen gruba ait olduğu belirlendi. Bu canlının, yaklaşık 240 milyon yıl önce, Trias döneminde yaşadığı ortaya çıktı.

"Çin dev semenderine çok benziyor"

Yeni Güney Galler Üniversitesi (UNSW) ve Avustralya Müzesi'nden paleontolog Lachlan Hart, "İlk bakışta Arenaerpeton, özellikle kafa yapısı bakımından Çin dev semenderine oldukça benziyor. Ancak fosilde korunan kaburga yapısı ve yumuşak doku izleri, bu canlının yaşayan akrabalarına kıyasla çok daha iri ve güçlü bir gövdeye sahip olduğunu gösteriyor."

"Olağanüstü bir örnek"

Fosil, bilim insanlarına göre gerçekten olağanüstü bir örnek olarak değerlendiriliyor. Kumtaşı içinde korunmuş olması ise keşfi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Kumtaşı genellikle eski yaşam izlerini koruyabilse de, bu kaya türü çoğunlukla oksijen açısından zengin ve hareketli ortamlarda oluştuğu için canlı kalıntıları zamanla parçalanıp hızla yok oluyor.

Bu nedenle çoğu fosilde yalnızca kemik, diş ya da ayak izi gibi parçalar günümüze ulaşabilirken, tam iskeletlerin korunması oldukça nadir görülüyor.

Şimdiye kadar yalnızca tek örneği bulunan Arenaerpeton, kumtaşı içinde rastlanan tipik fosillerden oldukça farklı bir yapıya sahip. Fosilin iskeleti neredeyse tamamen korunmuş ve kemikler bütünlüğünü kaybetmeden günümüze ulaşmış durumda. Ayrıca fosilde yumuşak doku izlerinin de bulunması, özellikle kumtaşı fosilleri açısından son derece nadir bir keşif olarak değerlendiriliyor.