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Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz olan son şirketlerden... Seranit Granit borsa işlem tarihi de bugün belli oldu.

30 Ocak 2025 | 19:32
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirime göre Seranit Granit payları 4 Şubat'tan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 413.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 113.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 04/02/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12 TL baz fiyat, "SERNT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
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