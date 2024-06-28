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Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Şişecam'dan bugün yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği görevlerinden istifa ettiği belirtilmişti. Yapılan yeni açıklamada ise "01.07.2024 tarihinden itibaren Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir" denildi.

28 Haziran 2024 | 21:22
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 22:00
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Şişecam'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi verildi: Şirketimizin 28.06.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 01.07.2024 tarihinden itibaren Sayın Prof.Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir.

ADNAN BALİ KİMDİR?

İş Bankası'nın internet sitesinde Adnan Bali'nin biyografisi için şu bilgiler paylaşılıyor: 

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiş, 01 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.
  • Sayın Adnan Bali, Banka dışında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı olarak görev yapmaktadır.
  • 31 Mart 2021 ve 30 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2021, 25 Mart 2022, 31 Mart 2023 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Bali aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi, Risk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanlığı ile Kredi Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.
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