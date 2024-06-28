Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu

Şişecam'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi verildi: Şirketimizin 28.06.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 01.07.2024 tarihinden itibaren Sayın Prof.Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir.

ADNAN BALİ KİMDİR?

İş Bankası'nın internet sitesinde Adnan Bali'nin biyografisi için şu bilgiler paylaşılıyor: