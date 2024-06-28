ARA
Bist 100
10647,91
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
32,7305
-0,3419%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0795
-0,4867%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0716
0,1121%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2448,79
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı

Şişecam'dan bu akşam KAP'a yapılan bildirimde "01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Prof.Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği görevlerinden istifa etmiştir. Ekli açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

28 Haziran 2024 | 19:27
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 19:29
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde ayrılık kararıyla ilgili şu açıklama yapıldı:



Şirketimize 2006 yılından bu yana değer katan, başarılarıyla Şişecam’ın sektörlerinde global ölçekte saygın ve etkili bir oyuncu olmasını sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız ve Murahhas Üyemiz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman, kendi isteğiyle 1.7.2024 itibariyle görevden ayrılma kararı almıştır.

2006 yılında, Şişecam’a emek vermeye başladığı ilk günden bu yana elde ettiği başarılarla şirketimizi her alanda ileriye taşıyan, Prof. Dr. Ahmet Kırman liderliğinde çok önemli başarılara imza atan kurumumuz, onun vizyonu ile bölgesel liderliği aşıp global bir şirket haline gelmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kırman, ilham veren liderliği ile şirketimizin geleceğe hazır hale gelmesini sağlayan globalleşme, birleşme, dijitalleşme, dönüşüm gibi adımlarının önünü açmıştır.

Prof. Kırman’ın Şişecam’da göreve başladığı 2006 yılı ile 2023 yıl sonu performansı karşılaştırıldığında bu dönemde şirketimizin cirosu Euro bazında yaklaşık 3.5 kat artış göstermiştir. Uluslararası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 50’lerden yüzde 60’lara çıkmıştır. Kıtalara yayılmış olsa da birbirine gönül bağı ile kenetlenmiş büyük bir aile olan Şişecamlıların sayısını 15 binden 24 bine kadar yükselmiştir. Şişecam,
onun liderliği ile sadece finansal anlamda değil, aynı zamanda kurumsallaşma kültürünün gelişimi anlamında da büyük ilerlemeler kaydetmiştir.
Prof. Dr. Ahmet Kırman’a tüm emekleri ve Şişecam’a kattıkları için minnet duyuyor, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz. 1935 yılında yanan ilk fırınımızla harlanan Şişecam meşalesini kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2448,79 -0,37%
  • ALTIN ONS 2326,96 -0,03%
  • BIST 100 10647,91 -0,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,782 -0,002%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36752 -0,14713%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,75 -0,1063%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,7305 -0,3419%
  • EURO/DOLAR 1,0716 0,1121%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0795 -0,4867%
  • STERLIN/DOLAR 1,26426 0,02809%
Borsa Haberleri
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL