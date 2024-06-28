Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde ayrılık kararıyla ilgili şu açıklama yapıldı:





Şirketimize 2006 yılından bu yana değer katan, başarılarıyla Şişecam’ın sektörlerinde global ölçekte saygın ve etkili bir oyuncu olmasını sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız ve Murahhas Üyemiz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman, kendi isteğiyle 1.7.2024 itibariyle görevden ayrılma kararı almıştır.

2006 yılında, Şişecam’a emek vermeye başladığı ilk günden bu yana elde ettiği başarılarla şirketimizi her alanda ileriye taşıyan, Prof. Dr. Ahmet Kırman liderliğinde çok önemli başarılara imza atan kurumumuz, onun vizyonu ile bölgesel liderliği aşıp global bir şirket haline gelmiştir. Prof. Dr. Ahmet Kırman, ilham veren liderliği ile şirketimizin geleceğe hazır hale gelmesini sağlayan globalleşme, birleşme, dijitalleşme, dönüşüm gibi adımlarının önünü açmıştır.



Prof. Kırman’ın Şişecam’da göreve başladığı 2006 yılı ile 2023 yıl sonu performansı karşılaştırıldığında bu dönemde şirketimizin cirosu Euro bazında yaklaşık 3.5 kat artış göstermiştir. Uluslararası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 50’lerden yüzde 60’lara çıkmıştır. Kıtalara yayılmış olsa da birbirine gönül bağı ile kenetlenmiş büyük bir aile olan Şişecamlıların sayısını 15 binden 24 bine kadar yükselmiştir. Şişecam,

onun liderliği ile sadece finansal anlamda değil, aynı zamanda kurumsallaşma kültürünün gelişimi anlamında da büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Kırman’a tüm emekleri ve Şişecam’a kattıkları için minnet duyuyor, kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu biliyoruz. 1935 yılında yanan ilk fırınımızla harlanan Şişecam meşalesini kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

