İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman? İŞKUR Gençlik Programı şartları neler, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla, İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları önemli ölçüde artırıldı. Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan bu program için şimdi başvuru tarihi merakla bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı değerlendirmede İŞKUR Gençlik Programı'na yönelik kontenjan artışını şu sözlerle duyurdu:
"İŞKUR Gençlik Programı kontenjanlarının 100 binden 150 bine çıkarılacağını söyledi."
Bu artışla birlikte, programdan faydalanacak üniversite öğrenci sayısı 50 bin kişi daha artırılarak daha fazla öğrencinin iş hayatına yönelik bilgi, beceri ve disiplin kazanması hedefleniyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontenjan sayısının 150 bine çıkarıldığını duyurmasıyla heyecan yaratan İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başlangıç tarihi için gözler İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi.
Programın, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlaması nedeniyle, başvuru sürecinin üniversite kayıt işlemlerinin de tamamen tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
Öngörülen Başlangıç: Bu doğrultuda, İŞKUR Gençlik Programının başvurularının Ekim ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.
Başvuru tarihleri ve süreci, Bakan Vedat Işıkhan veya İŞKUR tarafından yapılacak resmî açıklamalarla duyurulacaktır. Başvuruların, İŞKUR'un resmî internet sitesi üzerinden alınması beklenmektedir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, başvurularını İŞKUR Gençlik Programı’na belirlenecek olan tarihler arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapabilecekler.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefleyen ve kontenjanı 150 bine çıkarılan İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını paylaştı. Program, öğrencilerin deneyim kazanmasını sağlarken önemli bir gelir desteği de sunacak.
1. İstihdam Engeli Kaldırılıyor
Bakan Işıkhan, "tecrübe eksikliğinin" gençlerin çalışma hayatına katılımındaki en büyük bariyerlerden biri olduğuna dikkat çekerek, programın bu engeli kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Üniversite öğrencileri, okudukları dönemde:
Çalışma Alanı: Üniversitelerde veya istedikleri sektörlerdeki alanlarda çalışabilecekler.
Amaç: İstihdam piyasalarına daha hazırlıklı girmeleri için deneyim kazanmaları sağlanacak.
2. Maddi Destek ve Sigorta
Programa katılan öğrencilere sağlanacak mali destek ve sigorta güvencesi de belirlendi:
Günlük Ücret: Programa katılan gençlere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak.
Aylık Gelir Desteği: Öğrencilerin çalışma gününe göre alacakları destek değişecek:
Ayda 5 gün katılımda yaklaşık 5.415 TL gelir desteği.
Ayda 14 gün katılımda yaklaşık 15.162 TL gelir desteği.
Sigorta: Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri işveren olarak İŞKUR tarafından yatırılacak.
3. Çalışma ve Eğitim Şartları
Çalışma Süresi: Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek.
Eğitim Desteği: Gençlerin istihdam piyasalarına daha hazır girmeleri için mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, halkla ilişkiler ve finansal okuryazarlık gibi temel dersler verilecek.
İŞKUR Gençlik Programı'na katılımda hane geliri şartı var mıdır?
Programa başvurulan adreste yer alan hane geliri net asgari ücretin 3 katından fazla ise o hanedeki insanlar bu programdan yararlanamaz. (toplum yaşama alanları bu hükümden muaftır.)