SPK bülteninden: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 200 milyon liralık bedelli, 250 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 3 milyar 160 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre Kurul, Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 30 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 650 milyon lira, Huzur Faktoring AŞ'nin 350 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 9 milyar 690 milyon lira, TEB Finansman AŞ'nin 1 milyar 325 milyon lira, Lider Faktoring AŞ'nin 295 milyon lira, Kent Finans Faktoring AŞ'nin 556 milyon 525 bin lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'nin 2 milyar 200 milyon lira, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon dolar ve Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 80 milyon dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracını onaylarken İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyar lira tutarındaki tahvil ve finansman bonosu, 200 milyon lira tutarındaki yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, Q Yatırım Bankası AŞ’nin emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, en iyi gayret ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık, sınırlı saklama ve genel saklama hizmetlerinde bulunmasına, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, en iyi gayret ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık, sınırlı saklama ve genel saklama hizmetlerinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve Nurol Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesini onaylarken, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Derin Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

- Suç duyuruları ve idari para cezaları

Alkim Alkali Kimya AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 139 bin 566 lira, Ayen Enerji AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda da 1 kişiye 311 bin 134 lira olmak üzere toplam 450 bin 700 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 9 gerçek kişi, 6 içerik sağlayıcı ve telefon hattını kullandıran 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Öte yandan Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 28 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.