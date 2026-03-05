ARA
DOLAR
43,99
0,08%
DOLAR
EURO
51,26
0,12%
EURO
ALTIN
7371,61
-0,65%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'

Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'

Petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alındığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak devreye alınan eşel mobil sistemi hakkında bir açıklama yaptı.

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla önemli bir adım atıldığını belirten Bakan Şimşek, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmının vergilerden karşılanacağını belirtti.

"Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz"

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıtta eşel mobil sistemi, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarında sık değişimlere yol açmasını sınırlamak amacıyla uygulanan bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 2018 yılında da devreye alınan uygulama, 2021 yılında sonlandırılmıştı.

İlgili Haberler
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede
Akaryakıtta yeni dönem başlıyor: Eşel mobil sistemi devrede
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
Akaryakıtta eşel mobil sistemi dönemi: Eşel mobil sistemi nedir, nasıl uygulanacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL