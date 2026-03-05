Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonrası Şimşek'ten açıklama: 'Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu destekleyeceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akaryakıt fiyatlarında geçici olarak devreye alınan eşel mobil sistemi hakkında bir açıklama yaptı.

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla önemli bir adım atıldığını belirten Bakan Şimşek, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmının vergilerden karşılanacağını belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor,… https://t.co/lgb27BcrmG — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 5, 2026

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıtta eşel mobil sistemi, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarında sık değişimlere yol açmasını sınırlamak amacıyla uygulanan bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 2018 yılında da devreye alınan uygulama, 2021 yılında sonlandırılmıştı.