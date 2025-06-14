SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Açıklama şöyle:
Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu
tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup,
anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
https://www.mexc.co
https://academy.darkex.com
https://yobit.net
https://payixi1.com
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https://panel.mexemcrypto.com
https://winxbrokers.com
https://zirveyatirim1.com
https://web.zirveyatirim1.com
https://klasfx256.com
https://hesabim.klasfx256.com
https://klasfx-yatirim.org
https://persyatirim60.com
https://sca.persyatirim60.com
https://wt.persyatirim60.com
https://nova-markets27.com
https://sca.nova-markets27.com
https://wt.nova-markets27.com
https://olivemarkets265.com
https://my.olivemarkets265.com
https://www.trk-trade10.com
https://my.trk-trade10.com
https://register.trk-trade10.com
https://www.xmtrsite.tech
https://my.xmtrsite.tech
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