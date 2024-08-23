SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu

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SPK’den 1 kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu

SPK'nin yeni bülteni yayınlandı. Bültene göre bir kişiye 2 yıl işlem yasağı ve 2 kişi için suç duyurusu kararı var.

23 Ağustos 2024 | 22:56
Son Güncellenme: 23 Ağustos 2024 | 22:57
SPK’den 1 kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu

SPK'den yapılan açıklama ve tedbir kararı şöyle:

  • Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir
  • Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer
    verilen kişi hakkında, 6362 sayılı SPKn’nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve
    Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış
    diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.


     
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