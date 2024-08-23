SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu

SPK'den yapılan açıklama ve tedbir kararı şöyle:

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer

verilen kişi hakkında, 6362 sayılı SPKn’nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve

Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış

diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.





